Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in setinde bir koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Türkiye'de vaka sayılarındaki artış devam ederken dizi setlerinden de peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Üç Kuruş, Yargı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Evlilik Hakkında Her Şey, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin ardından ATV'nin sevilen yapımı Kardeşlerim'in başrol oyuncuları da koronavirüse yakalandı.

NGM Medya’nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın da koronavirüse yakalanmıştı.



Kardeşlerim'in başrol oyuncuları Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Ören de koronaya yakalandı.

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Twitter'dan açıklama yapan Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu. Nalçakan, 'Aşı Ol' hashtag yaptı.