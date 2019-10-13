Karnı burnunda eşinin maçına gitti, tezahürat yaptı

13 Haziran'da Barcelona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren ve hamileliğinin 6'ıncı ayını bitirmek üzere olan güzel oyuncu Müge Boz, dün akşamki karşılaşmada eşini yalnız bırakmadı. Sarı renkli mini kadife elbisesiyle karnı burnun tribünde eşine destek veren Boz yerinde duramadı.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Instagram hesabından heyecanını kelimelere döken Müge Boz'a takipçilerinden bu hallerini çok beğendiklerini belirten yorumlar geldi. Bir hayranı "Helal sana karnın burnunda takımının yanındasın" diye yazdı. Güzel oyuncuya övgülerin yanında hamileliğinden dolayı bazı eleştiriler de geldi. Bir takipçisi ise, "Atlayıp, zıplayıp bebeği yorma" yorumunda bulundu.

"YERİMDE DURAMADIM"

Müge Boz karşılaşmada tribünlerden Galatasaray forması giyen eşi Caner Erdeniz ve takım arkadaşlarına büyük destek verdiği anları şu notla paylaştı;

"Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün. Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz.Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca tadından yenmiyor. Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum!"