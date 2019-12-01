Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Snob Magazin'in haberine göre; Sakuçoğlu, "İlk dövmeni ne zaman yaptırdın?" diye soran takipçisine kasıklarındaki dövmeyi gösterdi.

Yaklaşık 7 aydır DJ Semih Ergun ile aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, takipçilerinin kendisi hakkında merak ettiği konulara açıklık getirdi. "Sağlıklı beslenme motivasyonunuzu nasıl sağlıyorusunuz?" sorusuna Sakuçoğlu, "Ben asla sağlıklı beslenmiyorum. Dengeli beslenmek işin püf noktası. Eskiden yemeklerle çok takıntılıydım ama artık barışığım. Çünkü her şeyin beynimizde bittiğini anladım. Kendimi şımartmayı seviyorum" cevabını verdi.

Sakuçoğlu, şimdiye kadar aldığı en radikal kararı ise, "Bir anda her şeyden vazgeçip Eliz'i bulma isteğim. Çünkü kayıptım. Başkasının hayatını yaşıyordum. Hayatımda verdiğim en zor ama en doğru karardı" sözleriyle açıkladı.

Eliz Sakuçoğlu, "İlk dövmeni ne zaman yaptırdın ve neydi?" şeklindeki bir diğer soruya ise şu cevap verdi:

"İlk dövmemi 13 yaşında yaptırmıştım. Küçük sevimli bir şeytandı. 20'li yaşlarımda sildirdim. Kasıklarımda ki dövmelerim ikinci."