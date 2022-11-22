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  3. Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak tek Türk sanatçı o oldu

Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak tek Türk sanatçı o oldu

Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak tek Türk sanatçı o oldu
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenecek BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı törende Türkiye'den sadece Zeynep Bastık sahne alacak.

Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu. Bastık, 24 Kasım'da performans sergileyecek.

Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.

Etiketler zeynep bastık katar dünya kupası tören
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