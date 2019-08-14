Katty Perry hakkında şok taciz iddiası !

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin (34) 2010’da ‘Teenage Dream’ şarkısının klibinde sevgilisini, model Josh Kloss (38) canlandırmıştı.

Kloss, şarkıcının çekim sonrası verilen partide kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kloss’un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; Perry, pantolonunu indirip genital bölgesini ortaya çıkarmış ve arkadaşlarına göstererek eğlenmişti.

"MİDE BULANDIRICI"

Kloss, eğlence sektöründe sadece erkeklerin değil kadınların da gücü ele geçirince mide bulandırıcı olabildiğini söyledi.

Perry, iddialar karşısında sessiz.