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  3. 14 Ağustos 2019 21:22

Katty Perry hakkında şok taciz iddiası !

Model Josh Kloss, ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kloss taciz olayının 2010'da Teenage Dream şarkısının klibinde olduğunu söyledi.

Katty Perry hakkında şok taciz iddiası !
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ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin (34) 2010’da ‘Teenage Dream’ şarkısının klibinde sevgilisini, model Josh Kloss (38) canlandırmıştı. 

Kloss, şarkıcının çekim sonrası verilen partide kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kloss’un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; Perry, pantolonunu indirip genital bölgesini ortaya çıkarmış ve arkadaşlarına göstererek eğlenmişti. 

"MİDE BULANDIRICI"

Kloss, eğlence sektöründe sadece erkeklerin değil kadınların da gücü ele geçirince mide bulandırıcı olabildiğini söyledi. 

Perry, iddialar karşısında sessiz.

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