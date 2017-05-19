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  3. 19 Mayıs 2017 20:52

Katy Perry jüri üyesi oluyor

Dünya starı Katy Perry bir şarkı yarışmasında jüri üyesi olacağını açıkladı.

Katy Perry jüri üyesi oluyor
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ABD'li şarkıcı Katy Perry, gelecek yıl bir şarkı yarışmasının jüri üyeliğini yapacak.

Dünyada albümleri milyonlarca satan, sosyal medyada 100 milyona yakın takipçisi olan ABD'li şarkıcı Katy Perry, gelecek yıl bir şarkı yarışmasının jüri üyeliğini yapacak.

Katty Perry, ABC televizyonu'nun 'American Idol' yarışmasında jüri üyeliği teklifini kabul ettiğini duyurdu; ancak alacağı ücreti saklı tuttu.

Jüride Paula Abdul ve Mariah Carey de bulunuyor. Yarışmada daha önce Steven Taylor ve Jennifer Lopez de jürilik yapmıştı.

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