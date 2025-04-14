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Katy Perry tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya çıktı

Katy Perry tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya çıktı
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ABD’li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitti. Texas'tan yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

Blue Origin’in ‘New Shepard’ aracıyla gerçekleşen uçuşta ABD’li şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos’un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

 ABD’li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitti. Texas'tan yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

Blue Origin'e ait ‘New Shephard’ uzay aracı Texas'tan fırlatıldıktan iki dakika kırk saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman Hattı'nı geçerek uzaya çıktı. Bu sırada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat üç dört dakikalık mikro yer çekimi ya da bir diğer ifadeyle ağırlıksızlık yaşadı.

Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor. Deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan ‘Karman Hattı’, Dünya atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul ediliyor. Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçen 'New Shepard' adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı. Yolculuğun yaklaşık 10 dakika sürdüğü bildirildi.

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katıldı. Blue Origin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

 

 

DHA

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Etiketler katy perry uzay kadınlardan oluşan bir ekip
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