Katy Perry’e bir taciz suçlaması daha

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin ‘Teenage Dream’ şarkısında sevgilisini canlandıran 38 yaşındaki model Josh Kloss’un, şarkıcının kendisini taciz ettiği suçlamalarının ardından Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki, Telegram hesabından benzer bir açıklamada bulundu.

Kloss’la ilgili haberleri okuduktan sonra açıklama yapmak isteyen Kandelaki, şu ifadeleri kullandı:

“Bir keresinde Katy Perry’nin de katıldığı özel bir partiye davet edilmiştim. Oldukça içkiliydi ve beni kendi tutkularının bir manifesto nesnesi olarak seçti. Ben karşı koymayı başardım ve Katy hemen öpücükleri, sarılmaları ve müstehcen dansları için yeni bir kurban buldu. Partide bir zaiyat olmadığını söyleyebilirim, ancak yıllardır bunu içlerinde tutan üzgün hayranlardan bir anı akışı olursa şaşırmam.”

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Güzel şarkıcıya taciz suçlaması