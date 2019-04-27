Kaya Çilingiroğlu - Seda Evin aşkında Hülya Avşar krizi

Birlikte fotoğraf paylaşan ünlü futbol yorumcusu, “Fotoğrafta gördüğünüz gibi ilişkimizde her şey yolunda. Bir sıkıntı yok, mutluyuz” mesajı ile ayrılık iddiasını yalanladı.

"TEKRAR MI ALSAM SENİ?"

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun fotoğrafına, "Tekrar mı alsam seni?" şeklinde bir yorum yazmıştı.

"KAYA İLE EVLENMEK BİR TEKTAŞA BAKAR"

Avşar kızı, daha önce de "Kaya ile yeniden evlenmek bir tektaşa bakar" açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN MESAJLAR

11 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2005’te boşanan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, birbirlerine yazdıkları mesajlar ile sosyal medyayı sallamıştı.

Kaya Çilingiroğlu, Instagram'da 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, 55 yaşındaki futbol yorumcusunun eski eşi fotoğrafın altına dikkat çeken bir yorum yazmıştı.

"ŞİMDİ DAHA YAKIŞIKLISIN"

Avşar kızı, sosyal medya üzerinden eski eşine, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Kaya Çilingiroğlu, bu iltifata sadece emojiyle karşılık vermişti.

Eski eşlerin, Instagram üzerinden adeta flört etmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

"ZEHRA DOĞUNCA HÜLYA DEĞİŞTİ"

Kaya Çilingiroğlu, boşanma nedeni hakkında, "Evliliğimiz çok güzel geçti. Kızımız Zehra doğunca Hülya’nın eğlenceli halleri bitti. İş kadını oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"BİLSEYDİM DAHA ÖNCE AYRILIRDIM"

Eski eşi ile sık sık görüşen Çilingiroğlu, "Hülya şu an en iyi arkadaşım. Böyle dost olacağımızı bilseydim, çok daha önce ayrılırdım. Hülya’nın hayatımdaki konumu bambaşka. Ayrıca çok güzel bir kadın” demişti.

"KAYA GERÇEK DOST"

55 yaşındaki şarkıcı, Çilingiroğlu'nun sözlerine "Kaya gerçek dost" karşılığını vermişti.

Eski eşler, sık sık bir araya gelip sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor.