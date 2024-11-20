Kaya Çilingiroğlu yeni genç sevgilisi ile yakalandı

Bundan yıllar önce aşk yaşadığı Feraye Tanyolaç ile yakalandıktan sonra Hülya Avşar ile olan evliliği sona eren Kaya Çilingiroğlu bu sefer de kendisinden 25 yaş küçük yeni sevgilisi ile objektiflere yakalandı.

Hülya Avşar ile evliliği 2005 yılında Feraye Tanyolaç ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle biten, Tanyolaç ile evlendikten sonra bu evliliğe de kısa bir süre sonra son veren Kaya Çilingiroğlu şimdi de kendisinden 25 yaş küçük bir genç kadınla aşk yaşıyor.

Biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin (18) adlı iki çocuk sahibi olan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun yeni genç sevgilisinin ise 35 yaşında olduğu öğrenildi.

Önceki akşam genç sevgilisiyle Yeniköy'de görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, kameraları görünce yüzünü gizlemeye çalışan yeni kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi.