SON DAKİKA
PENÇE HAREKATI'NDAN ACI HABER: 3 ŞEHİT, 7 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Ağustos 2019 12:26

Kaya Çilingiroğlu'ndan skandal paylaşım: Kalçası koridora sığmıyor

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından bir hostesin dış görünüşüyle ilgili tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Kaya Çilingiroğlu'ndan skandal paylaşım: Kalçası koridora sığmıyor
A+ A-

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra kullandığı firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

Bir kadının bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Takipçileri bu çirkin yorum sonrası "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" diyerek Çilingiroğlu'nu eleştirdi.

hostes , kaya çilingiroğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM