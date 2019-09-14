Kayahan'ın eski eşi İpek Açar evlendi

Kayahan'ın eski eşi olan İpek Açar, kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile evlendi. Cuma akşamı İstanbul Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen nikah törenine çok sayıda davetli katıldı.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü, Türk besteci, aranjör ve müzisyen. Keman sanatçısı olarak bilinen müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör olarak da tanınır. Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı.







