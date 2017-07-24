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  3. 24 Temmuz 2017 21:37

Kayıp tablo evinden çıktı !

Pop Art sanat akımının öncüsü Andy warhol'a ait kayıp serigrafi baskı tablo, ünlü rock müzik sanatçısı Alice Cooper'in evinden çıktı.

Kayıp tablo evinden çıktı !
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Pop Art sanat akımının öncüsü Andy Warhol'a ait kayıp serigrafi baskı tablo, Amerikalı rock müzik sanatçısı Alice Cooper'ın evinde ortaya çıktı.

The Guardian gazetesindeki habere göre, Warhol'un "Ölüm ve Felaket" adını verdiği serigrafi dizisi içinde yer alan "Küçük Elektrikli Sandalye" adlı kırmızı baskı tablo, Cooper'ın evinin ardiyesinde tuttuğu 1970'li yıllardan kalma turne malzemeleri arasında bir ruloya sarılı halde bulundu. 

Cooper'ın menajeri Shep Gordon, müzisyenin, Warhol'un 1970'lerin başında yaptığı tabloyu konserlerinde sahne şovunun parçası olarak kullanmak üzere satın aldığını ve eserin diğer sahne malzemeleri arasında unutulup kaldığını söyledi. 

Eserin yeşil baskı versiyonu, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen 2015'teki açık artırmada 11,6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Cooper'ın evinde ortaya çıkan eserde Warhol'un imzası olmadığı, bu nedenle daha düşük bir rakama satılabileceği belirtiliyor.

Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı, 2011'de yeni ortaya çıkan eserlerin özgünlüğünü onaylamayı bıraktığını açıklamıştı. 

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