Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: 'Şair Ceketli Çocuk'u Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak

Karadeniz müziğinin efsanevi ismi Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan "Kâzım" filminin hazırlıkları başladı. Özcan Alper'in yöneteceği filmde 'Şair Ceketli Çocuk' karakterine başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

Karadeniz müziğine getirdiği yenilikçi soluk, tavizsiz duruşu ve doğaya olan derin bağlılığıyla milyonların kalbinde taht kuran "Şair Ceketli Çocuk" Kazım Koyuncu’nun yaşam öyküsü nihayet beyazperdeye taşınıyor.

25 Haziran 2005 tarihinde, henüz 33 yaşındayken aramızdan ayrılarak Türkiye'yi yasa boğan efsanevi sanatçının hayatını konu alan "Kâzım" filminin hazırlıklarına başlandı.

Günlerdir sinema kulislerinde ve sosyal medyada "Kazım Koyuncu'yu kim canlandıracak?" sorusu büyük bir merakla tartışılıyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadeniz'in hırçın dalgalarını rock tınılarıyla harmanlayan o efsanevi sese, son yılların en çok konuşulan ve yeteneğiyle alkış toplayan oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Koyuncu ile aynı coğrafyanın ruhunu taşıyan, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen usta yönetmen Özcan Alper oturuyor.

Senaryosu Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper tarafından titizlikle kaleme alınan proje için uzun süredir ön hazırlık yapılıyordu. Yönetmen Alper, daha önce verdiği bir röportajda, "İdolüm olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor, o manevi yükü taşıyabilmek için belli bir zaman geçmesi gerekiyordu" diyerek projeye yaklaştıkları hassasiyeti gözler önüne sermişti.

Sadece fiziksel bir benzerlik değil, Kazım Koyuncu'nun sahnedeki o benzersiz isyankâr ve duygusal ruhunu da beyazperdeye yansıtmak isteyen Cem Yiğit Üzümoğlu, şimdiden kampa girdi. Başarılı oyuncunun karakterin müzikal altyapısına sadık kalabilmek adına usta isim Uğur Baburhan’dan özel şan eğitimleri aldığı öğrenildi. Çekimlerine bu yaz başlanması planlanan filmde, Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya birebir benzemesi için Türkiye'de nadir uygulanan özel plastik makyaj tekniklerinden de faydalanılacak.

Son yıllarda Türk sinemasında "biyografi" (biyopik) türünün gişe rekorları kıran devasa bir sektöre dönüştüğünü biliyoruz. Ancak Kazım Koyuncu gibi politik duruşu, Çernobil felaketine karşı yükselttiği sesi ve samimiyetiyle kitlelere mâl olmuş, ticari kaygılardan uzak yaşamış bir figürün sinemaya uyarlanması oldukça büyük bir sanatsal risk taşıyordu.

Bu noktada filmin dümeninde, "Sonbahar" ve "Gelecek Uzun Sürer" gibi derinlikli bağımsız filmlerin yaratıcısı Özcan Alper'in bulunması izleyiciye derin bir nefes aldırıyor. Alper'in varlığı, bu projenin popülist bir gişe sömürüsünden ziyade, Kazım Koyuncu'nun hatırasına ve temsil ettiği değerlere yakışır, saygın bir sinematografik eser olacağının en büyük kanıtı...

birsenaltuntas.com