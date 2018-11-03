AK Parti'nin adayları kim olacak ? O isim açıkladı !
AK Parti'nin adayları kim olacak ? O isim açıkladı !
Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Bakan Pekcan'dan İran ambargosu açıklaması
Bakan Pekcan'dan İran ambargosu açıklaması
Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı ?
Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı ?
Pasaportlarla ilgili önemli değişiklik
Pasaportlarla ilgili önemli değişiklik
Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Kasım 2018 17:01

Kemal Doğulu'dan Sıla'ya destek

Sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya Kemal Doğulu'dan destek geldi.

Kemal Doğulu'dan Sıla'ya destek
A+ A-

Kısa süre önce barıştığı oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu'na ünlülerden destek mesajları yağıyor. 38 yaşındaki şarkıcıya bir destek de modacı Kemal Doğulu'dan geldi.

Sıla Gençoğlu'nun, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla '3 ay koruma kararı' aldırması gündeme bomba gibi düştü. Modacı Kemal Doğulu, ünlü şarkıcıya destek mesajı yayınladı.

Sıla'nın "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" paylaşımına kendi instagram hesabında yer veren Kemal Doğulu, "Konuşmadığın şeyleri değil söylediklerini ciddiye aldım hep. Ne de güzel söylemişsin. Askerinim. Emret komutanım. Her zaman yanındayım. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural'ın avukatından açıklamaAhmet Kural'ın avukatından açıklama

 

destek , kemal doğulu , ahmet kural , sıla , asker , komutan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM