Kemal Doğulu'dan Sıla'ya destek

Kısa süre önce barıştığı oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu'na ünlülerden destek mesajları yağıyor. 38 yaşındaki şarkıcıya bir destek de modacı Kemal Doğulu'dan geldi.

Sıla Gençoğlu'nun, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla '3 ay koruma kararı' aldırması gündeme bomba gibi düştü. Modacı Kemal Doğulu, ünlü şarkıcıya destek mesajı yayınladı.

Sıla'nın "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" paylaşımına kendi instagram hesabında yer veren Kemal Doğulu, "Konuşmadığın şeyleri değil söylediklerini ciddiye aldım hep. Ne de güzel söylemişsin. Askerinim. Emret komutanım. Her zaman yanındayım. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural'ın avukatından açıklama