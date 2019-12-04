Kenan Doğulu aşka geldi ! Çarpıcı itiraf...

Aylardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, evliliklerindeki krizi aştılar. Aradaki buzları eriten çiftten Kenan'dan çarpıcı Beren ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

7,5 aydır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları kesin gözüyle bakılan Beren Saat ve Kenan Doğulu yaşadıkları kötü günleri atlattı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde evlerinin yakınlarında samimi bir şekilde görüntülenmişti.

BARIŞI KUTLAMAK İÇİN LOS ANGELES'A GİTTİLER

Ünlü popçu Kenan Doğulu, 2014'te evlendiği Beren Saat'le aşk tazeledi. Posta'nın haberine göre; Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti.

ONA OLAN AŞKIM VE KAYBETME KORKUSU

Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi: "Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."

BİRBİRLERİNE İHANET ETTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Evliliği hakkında aylarca sessiz kalan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edildi. Maga ile samimi şekilde görüntülendiğini kabul eden Beren Saat'in DJ ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kenan Doğulu'nun da oyuncu Aslı İşler ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.