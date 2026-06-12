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Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı!

Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasının tanınmış birçok ismini kapsayan "yasaklı madde" soruşturmasında ilk adli kararlar açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ile saç örnekleri alınan 23 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

16 Ünlü İsim Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan isimler arasında sanat, televizyon ve sanal medya dünyasından pek çok tanınmış isim yer alıyordu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, hakimlik sorgularının ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında dikkat çeken isimler şu şekilde sıralandı:

Oyuncu Beren Saat ve müzisyen Kenan Doğulu
Şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Yaşar İpek ve Berdan Mardini
Aranjör Ozan Doğulu
Oyuncu Enis Arıkan
Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker

Soruşturma Kapsamında 9 Şüpheli Tutuklandı

Aynı soruşturma dosyası kapsamında hakim karşısına çıkan 23 şüpheliden 9'u hakkında ise kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklama kararı verildi. Cezaevine gönderilen 9 ismin listesi ise tutanaklara şu şekilde yansıdı:

Tolga Çam
Murat Saygı
Enis Ahmet Onat
Emre Tari
Hasan Vatan
Reyhan Küçükyeğen
Mehmet Yıldız
Ramos Correira (Manken Tessy Ramos Correira)
Eren Yorulmaz

 

DHA

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