Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini... Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Yaşar İpek'in de bulunduğu 8 ismin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ve magazin dünyasını mercek altına alan geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen adli süreç kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve biyolojik örnekleri alınan tanınmış isimlerin test sonuçları netleşti.

8 İsmin Test Sonucu Pozitif Çıktı

Yetkili laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonucunda magazin dünyasının yakından tanıdığı 8 ismin uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. Raporda adı geçen ve test sonuçları pozitif olan şüphelilerin tam listesi şu şekilde açıklandı:

Kenan Doğulu

Ozan Doğulu

Enis Arıkan

Berdan Mardini

Yaşar İpek

Tolga Çam

Oğuzhan Beker

Ali Efe Bezci

İHA