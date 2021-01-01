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  3. 01 Ocak 2021 14:56

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten dudak dudağa yeni yıl pozu

Uzun bir süre boşanacakları haberleriyle magazin gündemine oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat, yeni yılı romantik bir paylaşımla kutladı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten dudak dudağa yeni yıl pozu
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Ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni yıla aşkla girdi. Evliliklerinde uzun zamandır büyük problemler yaşayan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladılar.

KENAN PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Not olarak ise "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" yazdı.

BEREN KEDİSİYLE POZ VERDİ
Bir paylaşım da geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve yeni yılı eşi Kenan Doğulu ile birlikte evde geçireceğini büyük bir mutlulukla söyleyen Saat'ten geldi. Instagram hesabında kucağında kedisiyle poz veren güzel oyuncu herkese mutlu yıllar diledi.

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