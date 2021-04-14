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Kenan İmirzalıoğlu: ''Bakıcıdan değil sizden korkuyorum''

Etiler'te görüntülenen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, yaz aylarını Marmaris’te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum’a çevirdikleri yazılmıştı. İmirzalıoğlu, iddiayı ti’ye aldı:

“Monte Carlo’da evimiz var. Miami’de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey.” İmirzalıoğlu’na Kobal’ın “Çocuğumu kendim büyütüyorum” sözleri hatırlatılarak “Bakıcı konusunda korkunuz mu var” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Benim bakıcıdan değil sizden korkum var” diyerek uzaklaştı.

Eşi Sinem Kobal’la birlikte Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 aileye yardım eli uzattıkları haberi çıkan Kenan İmirzalıoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Hürriyet

Etiketler kenan imirzalıoğlu etiler kuaför
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