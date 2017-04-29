Kenan İmirzalıoğlu emlak tarihine geçti

Kenan İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ünlülerin uğrak yeri olan Marmaris Selimiye’de 1 milyon 700 bin liraya bina satın aldı.

Tadilat için yaklaşık 500 bin lira harcayan yakışıklı oyuncunun, binayı 6 ay önce 5.5 milyon liraya İstanbullu bir iş adamına sattığı ve sık sık geldiği köye artık uğramadığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda, magazin basınında “Kenan İmirzalıoğlu'nun Selimiye’de dana kestirdiği ve köylülere dağıttığı" haberi yayınlanmıştı. Mahalle sakinleri ise bu haberi yalanlayarak, ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine İmirzalıoğlu’nun araziyi sattığı öne sürüldü.