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  3. 04 Temmuz 2017 11:57

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni imajı olay oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni imajı olay oldu
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Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, Peyami Safa'nın unutulmaz eseri 'Cingöz Recai'nin beyazperde uyarlamasının çekimleri tüm hızıyla devam ederken başrolü üstlenen yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun setten bir görüntüsü ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı 'Cingöz Recai' filminden ilk görüntüler ortaya çıkarken yakışıklı oyuncunun saçlarını kahverengiye boyattığı görüldü.

Meryem Uzerli ile 'Cingöz Recai' filminde kamera karşısına geçen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun setinden ilk kareler ortaya çıktı. Peyami Safa'nın Arsen Lüpen'den esinlenerek yarattığı 'Cingöz Recai' karakterine hayat verecek olan İmirzalıoğlu, bu rolü için büyük bir değişikliğe gitti.

SAÇLARINI VE BIYIKLARINI KAHVERENGİYE BOYATTI

'Yakışıklı esmer' olarak kadınların kalbinde taht kuran oyuncu, siyah olan saçlarını ve bıyıklarını kahverengiye boyattı. Geçen ay çekimlerin başladığı dönem filmindeki karakteri için büyük fedakârlık yapan İmirzalıoğlu'nun bu halleri ise görenleri bir hayli şaşırttı. Yakışıklı, cömert ve kibar bir serseri olan Cingöz Recai, haksız yolla servet sahibi olanlardan para çalıp elde ettiklerini muhtaçlara dağıtıyor.

kenan imirzalıoğlu