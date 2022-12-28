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Kenan Işık için eşinden sevindiren açıklama

Kenan Işık için eşinden sevindiren açıklama
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Kenan Işık eşi Beril Işık, eşinin sağlık durumuyla ilgili olarak, "Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi.

Dadı, Kim Milyoner Olmak ister gibi dizi ve programlarla tanınan oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girdi. Yaklaşık 8 yıldır tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.

Oyuncunun eşi Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" dedi.

Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.

Etiketler kenan ışık beril ışık sağlık durumu kenan ışık'ın sağlık durumu
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