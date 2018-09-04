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  3. 04 Eylül 2018 16:22

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber haber

Bundan 4 sene önce düşme sonucunda başını vurarak komaya giren ve 4 yıldır tedavisi devam eden ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın hayati fonksiyonları normale döndü.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber haber
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2014 yılının mart ayında, İstanbul’da gittiği bir spor salonunda, ayağı kayarak yere düşmüş ve başını çarparak komaya giren ve 4 yıldır yaşam mücadelesi veren Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık'ın aile dostlarından öğrenilen bilgiye göre, usta sanatçının durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Sözcü gazetesinden Ömercan Altay'ın haberine göre Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.

 

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