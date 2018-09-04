Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber haber

2014 yılının mart ayında, İstanbul’da gittiği bir spor salonunda, ayağı kayarak yere düşmüş ve başını çarparak komaya giren ve 4 yıldır yaşam mücadelesi veren Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık'ın aile dostlarından öğrenilen bilgiye göre, usta sanatçının durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Sözcü gazetesinden Ömercan Altay'ın haberine göre Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.