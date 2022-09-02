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  3. Kendall Jenner Bodrum gezisini iptal etti: Bakın sebebi neymiş!

Kendall Jenner Bodrum gezisini iptal etti: Bakın sebebi neymiş!

Kendall Jenner Bodrum gezisini iptal etti: Bakın sebebi neymiş!

Kim Kardashian'ın model kardeşi Kendall Jenner, güvenlik sebepleri nedeniyle Bodrum gezisini iptal etti.

Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi ve en çok kazanan modellerinden Kendall Jenner'ın Türkiye çekimi iptal oldu. Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için objektif karşısına geçmeye hazırlanan 26 yaşındaki yıldızın, kendisine eşlik etmek için devlet yetkililerini koruyan özel bir güvenlik ekibi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Kendall Jenner'ın bu talebinin, resmi kurumlar tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı.

Kendisine böyle bir ayrıcalık verilmeyeceği cevabını alan ABD'li model, Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

Çekim dışında tekne turu da yapmayı planlayan Kendall Jenner, moda çekimini Fransa sahillerinde gerçekleştirecek.

Etiketler Kendall Jenner türkiye
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