Kendall Jenner, Danla Bilic', şikayet etti

Video nedeniyle çok sayıda eleştiri aran Bilic’in eski hali sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Gelen tepkiler sonrası ünlü YouTuber sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklaması şöyle:

Nerelerinden ne sallıyorlar yine bilemem ama o storydeki kadın Cardi B.’nin aynısıydı. Cardi B'nin kuzeni arkamda diyorum kilosuyla dalga geçmişsin diyor????????? GERÇEKTEN BU KADAR DELİRDİNİZ Mİ ARTIK NE KİLOSU NE GÜZELLİĞİ NE ALAKA NEEEEEEE

Storyde Cardi B'nin kuzeni arkamda inşallah bizi Kendall gibi güvenliğe şikayet etmez diyorum ve şu an burada okuduğum şeyler; HERKES GÜZEL OLMAK ZORUNDA MI, KİLOSUYLA DALGA GEÇMİŞSİN, HERKESİN PARASI OLMAK ZORUNDA MI?????????? NE ALAKA DEMEKTEN CANIM ÇIKTI.

Aşırı gülmemizin sebebi de içeride Kendall’ın, Can’ı güvenliğe şikayet etmesi. Yani güldüğüm şeyin bile hesabını mı veriyorum şu an ben gerçekten…