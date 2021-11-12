  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kendall Jenner yine çok cesur! Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Kendall Jenner yine çok cesur! Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Kendall Jenner yine çok cesur! Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile katıldığı düğünde dekoltesi ile dikkat çekti.

Ünlü süper model Kendall Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününe katıldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı ve süper model arkadaşların sık sık birlikte fotoğraf çektirdiği düğünün öne çıkan ismi Kendall Jenner oldu.

 Jenner, cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

 2020'nin ilkbaharından bu yana NBA yıldızı Devin Booker ile birliktelik yaşayan Jenner, düğüne yalnız katıldı.

Etiketler Kendall Jenner düğün elbise
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Uzman isimler ''24 il risk altında'' deyip, olası Marmara depremi için tarih verdi
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
İşte 1915 Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantisi bedeli
Asgari ücrete çifte zam masada: Zam + 214 TL
Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı
Bilim insanları ''Bu gerçeği herkes bilmeli'' diyerek uyardı: 24 bin yıldır böylesi görülmedi!
Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası!
''Yıkın heykellerimi'' şiirine soruşturma