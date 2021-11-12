Kendall Jenner yine çok cesur! Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile katıldığı düğünde dekoltesi ile dikkat çekti.

Ünlü süper model Kendall Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününe katıldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı ve süper model arkadaşların sık sık birlikte fotoğraf çektirdiği düğünün öne çıkan ismi Kendall Jenner oldu.

Jenner, cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

2020'nin ilkbaharından bu yana NBA yıldızı Devin Booker ile birliktelik yaşayan Jenner, düğüne yalnız katıldı.