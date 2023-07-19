Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama

MasterChef programı ile ünlenen İtalyan Şef Danilo Zanna, çalışanı tarafından saldırıya uğramıştı. Danilo Şef, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Şef, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekânın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

tv100 Magazin Hattı’ndan Barış Ağıl’ın özel haberine göre, olaya AVM güvenlikleri müdahale ederken sonrasında polis gelerek tarafları karakola götürdü… Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın mekâna eğitime gelen yeni personele tip verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

Danilo Şef'ten açıklama

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna, "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" dedi.

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