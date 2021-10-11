  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinden Nihal Yalçın'a destek

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinden Nihal Yalçın'a destek

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinden Nihal Yalçın'a destek

Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündemde olan Nihal Yalçın’a sevgilisinden destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Nihal Yalçın'a tavrı tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! HDP paylaşımlarını hatırlattı
Nihal Yalçın’a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.

 

Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.

Etiketler nihal yalçın tamer karadağlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gaziantep'e peş peşe havan saldırısı
Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu
Murat Boz'dan Hadise açıklaması
Ödül törenindeki hareketiyle olay olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk
Kahreden kaza! Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü var
Şehri karıştıran iddia: ''Zabıta aracında tecavüz ettiler''
İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile o anlarını açık açık paylaştı!
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması