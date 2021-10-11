Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinden Nihal Yalçın'a destek

Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündemde olan Nihal Yalçın’a sevgilisinden destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

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Nihal Yalçın’a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.





Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.