Kerem Bursin bu videosu ile alay konusu oldu

Türkiye'nin tartışmasız en yakışıklı oyuncularından biri olan Kerem Bursin bu sefer paylaştığı bir video ile alay konusu oldu.

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, 2012-14 yılları arasında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmişti. Kerem Bürsin'in İngilizce - Türkçe'yi harmanlayarak konuşması tekrardan gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda sevenlerine; "Dikkat edin, kötü bir virüs var" sözleriyle seslenen oyuncu, konuşmasında kullandığı İngilizce ve Türkçe kelimeleriyle ti'ye alındı.