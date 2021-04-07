Kerem Bürsin'den canlı yayında olay sözler!

Kerem Bürsin'in rol arkadaşı Hande Erçel ile sosyal medyada yaptığı canlı yayında tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Kerem Bürsin, dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Kerem Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu.

Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız! I am sorry, salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün." dedi.

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kerem Bürsin'i sert bir dille eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan vaka sayılarını da hatırlatarak oyuncuya destek verdiler.