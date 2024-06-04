Kerem Bursin'den Hadise ile aşk iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir etkinliğe katılan oyuncu Kerem Bürsin ve şarkıcı Hadise'nin samimi kareleri aşk iddialarını ortaya getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir etkinliğe katılan Kerem Bürsin'in Hadise ile karesi sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul'a dönüşte havalimanında görüntülenen Bürsin, aşk iddiaları hakkında konuştu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Bürsin "İyi arkadaşız. O kadar" dedi.

Bürsin daha önce sevgili oldukları iddiası hakkında ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. O uydurulmuş bir şeydi" dedi.