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  3. 14 Şubat 2020 14:31

Kerem Bürsin'den Serenay-Cem aşkına ilk yorum

Oyuncu Kerem Bürsin, komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yeni ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu.

Kerem Bürsin'den Serenay-Cem aşkına ilk yorum
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Oyuncu Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, birlikte rol aldıkları reklam filmi setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamışlardı.

Amerika'yı birlikte yeniden keşfeden çift, 3,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla noktaladı.

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından gözler eski sevgili Kerem Bürsin'e çevrildi.

Dün akşam katıldığı galada muhabirlerin hedefi haline gelen Bürsin, merak edilen soruya da yanıt verdi.

2. Sayfa kameralarına konuşan ünlü oyuncu "Sevgilim yok. 14 Şubat'ta setteyim. O konuları bilmiyorum. Çok detaylara da girmek istemiyorum. Bu konunun içine de çok girmek istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Açıkcası herkes mutlu olsun. Her şey güzel olsun. Diyeceğim bu kadar." dedi.

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