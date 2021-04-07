Kerem Bürsin'den tepki çeken sözler! Özür diledi

Kerem Bürsin'in rol arkadaşı Hande Erçel ile sosyal medyada yaptığı canlı yayında tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Bürsin, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Oyuncu Kerem Bürsin, dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Kerem Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu.

Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız! I am sorry, salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün." dedi.

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kerem Bürsin'i sert bir dille eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan vaka sayılarını da hatırlatarak oyuncuya destek verdiler.

KEREM BÜRSİN ÖZÜR DİLEDİ

Kerem Bürsin'in 'salaksınız' sözleri büyük tepki çekti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yapıp özür diledi.

"Dün canlı yayında kullandığım bir kelime, başka bir şey oldu… Bu yüzden kabul ediyorum ‘salak’ kelimesini kullanmak doğru ve hoş bir tercih değildi. Hatta yanlıştı. Bu yanlışım için özür dilerim."