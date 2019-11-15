Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ile olan ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Kerem Bürsin, aşka kapılarını tekrar açtı. 2. Sayfa programının haberine göre Kerem Bürsin, fenomen ve influencer Duygu Özaslan ile aşk yaşamaya başladı.

Serenay Sarıkaya'ya benziyor

Kerem Bürsin'in yeni sevgilisinin ise eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya çok benzediği belirtildi. Henüz ciddi bir ilişki yaşamaya hazır olmadığı için kameralar karşısına çıkmadığı öğrenilen oyuncunun, ne zaman bir açıklama yapacağı da henüz merak konusu.

Duygu Özaslan kimdir?

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyan Duygu Özaslan, sosyal medya fenomeni. Hobi olarak yaptığı Vlog'lardan sonra ülkenin en büyük kadın fenomenleri arasında yer alan Duygu Özaslan, 1.5 milyon aboneye sahip.