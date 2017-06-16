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  3. 16 Haziran 2017 20:36

Kerimcan Durmaz kaza geçirdi

Sosyal medyada şöhreti parlayan Kerimcan Durmaz ciddi bir kaza geçirdi.

Kerimcan Durmaz kaza geçirdi
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Son olarak İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Kerimcan Durmaz, tatil için gittiği otelde kaza geçirdi.

DJ'lik yaptığı için Çeşme'de bir otelde kalan Kerimcan Durmaz banyodaki duşakabini açarken olanlar oldu.

Duşakabinin camı patlayınca Kerimcan kan revan içinde kaldı.

"HER YER KAN REVAN İÇİNDE"

Patlayan camın parçaları Kerimcan'ın vücudunda kesiklere neden oldu. Büyük panik yaşayan Kerimcan Durmaz’a ablası Neşe pansuman yaptı. Kerimcan Durmaz vücudundaki kesikleri göstererek yaşadıklarını sosyal medyadan şu sözlerle anlattı:

“Benim başıma neler geldi. Dün duştayım tam çıkacağım, duşakabin var ya, hani açılıp kapanır. Onu bir açtım. Sen o bir patla, bütün cam benim üstüme…. Her şeyim yara bere içinde… Her yer kan revan içinde… Allah’tan verilmiş sadakamız varmış, daha büyük bir kaza da olabilirdi” dedi.

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kaza , sosyal medya , kerimcan durmaz