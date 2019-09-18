kerimcan durmaz , türkiye'yi terk etti

Son zamanların en çok konuşulan ismi Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından linç yemiş ve uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Hakkında hapis istemiyle onlarca dava da açılan ünlü isim, flaş bir karara imza atarak ABD'ye yerleşti.

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bu haber, ünlü fenomenin takipçilerini üzse de kimileri Kerimcan'ın bu kararının geç alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabı Instagram'dan önceki gün Amerika'ya uçtuğunu belirterek, bir süre eğitim için burada yaşayacağını ifade etti.

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Kerimcan Durmaz polise 1.5 saat ifade verdi





