  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kerimcan Durmaz'a hapis şoku! İşte istenen ceza

Kerimcan Durmaz'a hapis şoku! İşte istenen ceza

Kerimcan Durmaz'a hapis şoku! İşte istenen ceza
Güncelleme:

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı: 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"Hani casinolar falan"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu
Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
Etiketler kerimcan durmaz fenomen yasa dışı bahis reklamı hapis cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek! Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı; entübe edildi Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı; entübe edildi Ünlü sosyal medya fenomeninden Müge Anlı hakkında olay suçlama Ünlü sosyal medya fenomeninden Müge Anlı hakkında olay suçlama Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 44 yaşında olduğuna 44 şahit gereken oyuncu güzellik sırrını açıkladı Tam 25 kilo birden veren, 44 yaşında olduğuna 44 şahit gereken oyuncu güzellik sırrını açıkladı Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı! Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı! Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor! Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor! Eşinden gizlediği rahatsızlığı boşanma sebebi sayıldı Eşinden gizlediği rahatsızlığı boşanma sebebi sayıldı
Yedi çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi! Yedi çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi! Sivasspor-Amedspor maçı sonrası deprem: Hakemler istifa etti Sivasspor-Amedspor maçı sonrası deprem: Hakemler istifa etti Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade! Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade! Ankara'da belediye çalışanlarının maaş zamları açıklandı, gören ''keşke ABB'de çalışsaydım'' dedi! Ankara'da belediye çalışanlarının maaş zamları açıklandı, gören ''keşke ABB'de çalışsaydım'' dedi! Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor! Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayına ''ne biçim oturuyorsun sen'' müdahalesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayına ''ne biçim oturuyorsun sen'' müdahalesi Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı