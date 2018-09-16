Kerimcan Durmaz'dan ameliyat açıklaması

Yaklaşık iki hafta önce apandisiti patlatığı için ameliyata alındığı söylenen Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından bu haberi doğruladı

Bodrum'da bulunduğu sırada apandisitinin patlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve acil ameliyata alınan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medyaya dönüş yaptı. On gün boyunca paylaşım yapmayan Kerimcan'ın ameliyata alındığı haberlerinin ardından, hayranları sevilen fenomenden haber beklemeye başladı. Bir hafta önce instagram hesabından paylaşım yapmaya başlayan Kerimcan, çok büyük bir ameliyat geçirdiği haberlerini yara izini göstererek doğruladı.

TATİLİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Eylül ayını New York tatili için ayırdığını söyleyen Kerimcan, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ertelediğini söyledi. Hayranlarından çok mesaj aldığını söyleyen fenomen, iyi olduğunu dile getirdi.