Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler

Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşanan Selin Ciğerci'nin eski dostu Kerimcan Durmaz, ''Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur'' yorumunu yaptı.

2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci, ile Gökhan Çıra bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Boşanma haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şoke eden bir açıklama geldi.

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Kerimcan Durmaz, "Selin'in mutlaka bir planı vardır" diyerek Ciğerci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Durmaz," Ben ilgilenmiyorum farkında mısınız? Kendi hayatım dışında kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum. Umurumda değil.



Ayrıca bu kadar dert etmeyin. Mutlaka planlı bir şeydir, mutlaka bir planı vardır. Ya da yeni koleksiyon geliyordur." dedi.