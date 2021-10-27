Kerimcan Durmaz'ın ''jartiyerli'' pozu tepki çekti

Bir süre önce Türkiye’yi terk ederek Amerika’ya yerleşen Kerimcan Durmaz, Cadılar Bayramı için seçtiği kostümle tepkileri üzerine çekti.

Her yıl Ekim ayının son haftasında kutlanan Cadılar Bayramı, tarihi olarak 31 Ekim'de kutlanmakta. Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede ise Ekim ayının son haftasında kutlamalar başlıyor.

Amerika ve Türkiye arasında uzun zamandır mekik dokuyan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bu sefer de cadılar bayramı kostümüyle olay oldu.

Durmaz'ın "jartiyerli" cadılar günü paylaşımı tepkilere yol açtı.