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  3. 09 Ağustos 2018 09:59

Kerimcan'dan Hande Erçel'e: Bıktım bu bazlamadan

DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, popçu Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel'e ''Bıktım artık bu bazlamadan'' yorumunu yaptı.

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Sosyal medyada temsili videolar paylaşan Burak Altındağ, Hande Erçel'in bir videosunu "Hangi ünlü oyuncumuz İngiliz bir ev hanımını canlandırdığı rolüyle Oscar adayı" notuyla paylaştığı videoya Kerimcan Durmaz da yorum yaptı.

Sosyal medyada aktifliği ile bilinen Burak Altındağ, Hande Erçel'in ingilizce konuştuğu videoyu paylaşarak takipçilerinin görüşünü almak için "Hangi ünlü oyuncumuz İngiliz bir ev hanımını canlandırdığı rolüyle Oscar adayı?" sorusunu sordu. Kerimcan Durmaz, Hande Erçel'in olduğu videoya "Ay gerçekten kusucam artık bu bazlamadan" diyerek tartışma yaratacak yoruma imza attı.

Hande Erçel'in hayranları ise Kerimcan Durmaz'ın olumsuz yorumlarına sert tepki gösterdi.

kerimcan durmaz
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