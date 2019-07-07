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  3. 07 Temmuz 2019 13:47

Kesenin ağzını açtı ! 1 milyonluk yatırım

Oyuncu Cansel Elçin, tiyatro sahnesi kurmak için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu bugüne kadar kazandığı 1 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Kesenin ağzını açtı ! 1 milyonluk yatırım
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Kazandığı parayı tiyatroya yatıran ünlüler kervanına Cansel Elçin de katıldı. Oyuncu, dört yıl önce kurduğu Kiproko Film’le artık projelerinde tiyatro oyunlarına da yer verecek. Elçin, yaklaşık 1 milyon TL’yi gözden çıkararak, eserleri izleyiciyle buluşturacak. Oyuncu, bir striptizciyi canlandıracağı ‘Çıplak Vatandaşlar’ projesini de yapım şirketiyle sahneleyecek.

Yurt dışında fenomen olan iki projeyi Türkçe’ye uyarlamayı düşünen Elçin’in, araştırmaları devam ediyor. Bundan sonra dizi ve sinema sektöründen kazanacağı paraları gayrimenkul yerine, tiyatroya yatıracak oyuncunun, ilerleyen zamanlarda ise dev bir sahne kurmayı hedeflediği de konuşulanlar arasında... Elçin’e arkadaşlarının da destek verdiği öğrenildi.

Milliyet

cansel elçin , tiyatro sahnesi
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