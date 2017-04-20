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  1. 20 Nisan 2017 19:35

Khloe Kardashian kafaları karıştırdı

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian'ın paylaştığı fotoğraf hayranlarının kafalarını karıştırdı.

Khloe Kardashian kafaları karıştırdı
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Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının kafasını karıştırdı.

Khloe Kardashian, dün instagram hesabından ablası Kim Kardashian’ın fotoğrafını paylaştı. ABD'li magazin yıldızının yayımladığı karede, "Lanet olsun. Her şeyi berbat etti. Kahretsin" gibi ifadeler yer alıyordu. Herkes önce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak metnin devamında gerçek ortaya çıktı. 

Ablasının vücudunun ne kadar harika olduğuna değinen Khloe, "Harika görünüyorsun" notunu yazdı. Khloe’nin fotoğrafı bir milyonun üzerinde beğeni aldı.

32 yaşındaki yıldız, ablasının bu halinden motive olmazsa hiçbir şeyden motive olamayacağını ifade etti. 

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