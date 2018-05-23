Kibariye'ye ihanetten sonra ikinci haciz şoku

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ile yıkılan Kibariye'nin, eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'da aldıkları 3 milyon euroluk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. 100 bin liralık 8 adet çekini Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında İzmirli avukatlık şirketinin haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

BÜYÜK BORÇ TAKTI

Sanem Sanat Turizm ve bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu ortaya çıktı. Küçükbalçık'ın şarkıcı eşi Kibariye'nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi. Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu ileri sürüldü. 57 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin 19 yıllık eşi, 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017'de iki genç kadınla Trump Tower'daki bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u dinlemeye gelen Küçükbalçık ve kadın arkadaşları, mekanda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip görevlilerle tartışmıştı.

8 ADET ÇEK KALDI



Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik çöküş yaşayan Küçükbalçık'ın, Ferrari marka aracına borcunu ödemeyince haciz memurları tarafından el konulduğu öğrenilirken, eşi Kibariye ile Bodrum'da aldıkları lüks villanın parasını ödemeyedikleri için yine haciz işlemi başlatıldığı öğrenildi. 3 milyon euroluk lüks villanın bir inşaat şirketinden satın alındığı, kalan 800 bin liralık borcu için 100 bin liralık 8 adet banka çeki verildiği ve bunların ödenmediği için Kibariye'ye inşaat şirketinin avukatları tarafından haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.