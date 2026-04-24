Killa Hakan’ın hayatı film oluyor, başrolde kendisi var!

Türkçe rap müziğinin öncü ismi Killa Hakan, hayat hikayesini "Duvarın Ötesinde Killa Hakan" filmiyle sinemaseverlerle buluşturuyor. Yapımcı Emre Oskay ile imzaları atan ünlü rapçi, Türkiye'nin ilk rap biyografi filminde başrolü de üstlenecek.

Almanya’nın Berlin şehrinde, özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesinde rap müziğin temel taşlarını döşeyen Killa Hakan, hayatını konu alan sinema filmi için resmi adımı attı.

İstanbul Atlas Sineması'nda yapımcı Emre Oskay ile bir araya gelen sanatçı, kendisini dünyaya tanıtan o zorlu süreci beyaz perdeye taşımak için sözleşmeyi imzaladı.

Filmin en dikkat çeken detayı, Killa Hakan’ın filmde kendisini bizzat canlandıracak olması. Yapımcı Emre Oskay, sanatçının bugünkü halini kendisinin oynayacağını, çocukluk ve gençlik dönemleri için ise profesyonel oyuncu kadrosuyla çalışılacağını belirtti. Sanatçının gençliğini canlandıracak isim ise şimdiden merak konusu oldu.

Basın toplantısında duygularını paylaşan Killa Hakan, gurbette geçen yılların ve "misafir işçi" çocuğu olmanın getirdiği zorlukların filmde tüm çıplaklığıyla yer alacağını söyledi:

"Almanya’da doğdum ama her zaman Türk’tüm. 'Ne zaman döneceğiz?' diye savrulurken zaman geçti. Yaşadıklarımı ne kadar anlatsam da insanların görmesini istiyordum. Hayatımın en büyük noktalarından biri bu filmi yapmak olacak. ‘Duvarın Ötesinde Killa Hakan’ çok gerçek ve güzel bir film olacak."

Hazırlıkları titizlikle sürdürülen proje, sadece Türkiye’de değil, Killa Hakan’ın büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu Avrupa genelinde de vizyona girecek. Filmin 2027 yılının ilk aylarında sinema izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Killa Hakan kimdir?

Asıl adı Hakan Durmuş olan sanatçı, Berlin’deki ünlü "36 Boys" çetesinin üyelerinden biriydi. Getto hayatının zorluklarını rap müzikle dışa vuran sanatçı, Ceza ile yaptığı "Panorama Harem" ve solo albümleriyle Türkçe rap müziğin yurt dışındaki en güçlü sesi haline geldi.