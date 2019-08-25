Kilolu haliyle olay olan Fahriye Evcen'den bornozlu paylaşım

29 Haziran 2017'de görkemli bir düğünle kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeğini kucağına aldı. Doğum sonrası kilolarını veremediği için eleştirilen odağında olan Evcen, bugün Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.

MAKYAJSIZ POZ VERDİ

Doğum kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen, kendisini eleştirenleri paylaştığı makyajsız pozuyla gönderme yaptı. Fahriye Evcen yaptığı son paylaşımda İngilizce olarak 'Öpücükler' yazdı ve bir dudak emojisi paylaştı. Fahriye Evcen'in bornozlu ve doğal hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

BEĞENİ YAĞDI

Evcen'in paylaşımına Ebru Akel ve Sevim Emre'den güzel yorumlar geldi. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraf kısa sürede yaklaşık 500 bin beğeniye ulaştı.