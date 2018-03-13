Kim Kardashian ihtiyacı olan şeyi açıkladı

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından ihtiyacı olan şeyi paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda taşıyıcı anne yoluyla üçüncü kez anne olan Kim Kardashian, yoğun iş temposuna ara vermeden devam ediyor. Bir yandan televizyon şovunu sürdüren 37 yaşındaki magazin yıldızı, bir yandan da kozmetik ve moda sektöründe boy gösteriyor.

Sürekli olarak instagram hesabından ürün tanıtımları yapan başarılı isim, yaptığı son paylaşımına ilginç bir not düştü. Kardashian, yayınladığı fotoğrafa, "Bronzlaşmaya ihtiyacım var" notunu yazdı.

109 milyon takipçisi bulunan Kim’in paylaşımı yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.