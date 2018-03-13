Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Mart 2018 22:08

Kim Kardashian ihtiyacı olan şeyi açıkladı

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı paylaşımı olay oldu.

Kim Kardashian ihtiyacı olan şeyi açıkladı
A+ A-

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından ihtiyacı olan şeyi paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda taşıyıcı anne yoluyla üçüncü kez anne olan Kim Kardashian, yoğun iş temposuna ara vermeden devam ediyor. Bir yandan televizyon şovunu sürdüren 37 yaşındaki magazin yıldızı, bir yandan da kozmetik ve moda sektöründe boy gösteriyor.

Sürekli olarak instagram hesabından ürün tanıtımları yapan başarılı isim, yaptığı son paylaşımına ilginç bir not düştü. Kardashian, yayınladığı fotoğrafa, "Bronzlaşmaya ihtiyacım var" notunu yazdı.

109 milyon takipçisi bulunan Kim’in paylaşımı yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

kim kardashian
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM