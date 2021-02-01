Kim Kardashian, kız kardeşleriyle tatile çıktı

Kardashian ve Jenner ailesi yiyen tatile çıktı. Kalabalık grup, tatil için son dönemde ünlülerin akın akın gittiği Turks and Caicos adalarını tercih etti. Kardashian ve Jenner ailesi, önceki gün de plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Kardashian ve Jenner kardeşlerin tatilinin zamanlaması da dikkat çekti.

Aile, uzun süredir Wyoming'de bulunan Kanye West'in, Los Angeles'a döndüğü zaman bavullarını toplayıp soluğu Turks and Caicos adalarında aldı.

Dört çocukları bulunan Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma kararı aldığı haberleri bir süre önce basına yansımıştı. 40 yaşındaki Kim Kardashian ve 43 yaşındaki Kanye West'in 2020 yılının başından bu yana genel olarak ayrı yaşadıkları biliniyordu.

İkili şimdi servetleri için ne yapacaklarını düşünüyor ve avukatlarıyla sık sık görüşüyor.