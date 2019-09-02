Kim Kardashian'dan Kanye West itirafı

Kim Kardashian, Vogue Arabistan’ın eylül sayısının kapağında yer aldı. Mugler ile yapılan ortak çalışma neticesinde, markaya ait tasarımlarla kamera karşısına geçen Kardashian, verdiği pozlar kadar yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

Derginin Arabistan edisyonunda Casey Cadwallader kreatif direktörlüğünde gerçekleşen çekimlerde, eşi Kanye’ye röportaj veren Kim, hukuk fakültesinde okumasını eleştirenlere cevap verdi ve “Gerçekten çalışmak zorunda olmadığım ve Hukuk Fakültesi'ne paramla girdiğim konuşuluyor. Ancak bu büyük bir yanlış” dedi.

Kardashian eşinin “370 milyon dolarlık servetin ve şöhretin için ne düşünüyorsun?” sorusuna ise “Para her zaman amaçtır ama benim için şöhret olmak çok önemli. Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım. Ünlü olmanın bağımlılık yaptığı konusunda hem fikirim” diyerek yanıtladı.

Kardashian Kanye West hakkında da ilginç bir itirafta bulundu: “Keşke aşkımız daha önceden başlasaymış. Başka erkekler ile çıkarak hayatımı boşa harcamışım.”